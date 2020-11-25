В Петербурге учительница оскорбила направлявшегося в туалет ученика

В школе №314 Санкт-Петербурга учительница обругала школьника, который хотел попасть в туалет. Снятое подростком видео опубликовано в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» во «ВКонтакте».

«В окно вылетишь у меня, запомни, урод моральный!» — произнесла она.

По словам педагога, она не дала школьнику пройти, поскольку на этаже с туалетами учатся начальные классы. В ходе перепалки с учеником учительница использует нецензурную лексику и оскорбляет его.

На это юноша говорит, что такие реплики являются для него оскорбительными.

В комментариях к ролику пользователи написали, что у преподавателя недавно умер работавший учителем муж, которого якобы «довел» этот ученик.