Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Ребенок попал в больницу после того, как горничная добавила в молоко химикаты

В Таиланде горничная добавила дезинфицирующее средство в молоко ребенка
Shutterstock/FOTODOM

В Бангкоке полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого полуторагодовалый мальчик был доставлен в больницу после подозрения, что в его молочную смесь горничная подмешала дезинфицирующее средство, пишет Mothership.

По данным семьи, временную помощницу по дому наняли всего на один день, чтобы заменить постоянную домработницу, взявшую выходной. Обычно в доме работают две сотрудницы: одна занимается уборкой, другая присматривает за сыном хозяйки — мальчиком по имени Кирин. Однако новую горничную попросили заниматься исключительно уборкой.

Во время кормления ребенка бабушка почувствовала резкий химический запах, исходящий из бутылочки. Попробовав молоко, она заметила выраженную горечь и запах, напоминающий популярное дезинфицирующее средство. После этого мать немедленно отвезла мальчика в больницу, где ребенку оказали помощь. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи рекомендовали оставить Кирина под наблюдением на ночь для исключения последствий возможного отравления.

Сама горничная отрицает причастность к инциденту, заявив, что лишь протирала бутылочку тряпкой, которой пользовалась для уборки. Однако записи камер наблюдения показывают, что она брала наполовину полную бутылочку и, предположительно, что-то добавляла внутрь. Кроме того, по словам матери, временная работница ходила по дому и фотографировала разные места, вместо того чтобы выполнять обязанности.

Ранее домработница устала от упреков хозяина и отрезала ему палец.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537643_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+