Ребенок попал в больницу после того, как горничная добавила в молоко химикаты

В Бангкоке полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого полуторагодовалый мальчик был доставлен в больницу после подозрения, что в его молочную смесь горничная подмешала дезинфицирующее средство, пишет Mothership.

По данным семьи, временную помощницу по дому наняли всего на один день, чтобы заменить постоянную домработницу, взявшую выходной. Обычно в доме работают две сотрудницы: одна занимается уборкой, другая присматривает за сыном хозяйки — мальчиком по имени Кирин. Однако новую горничную попросили заниматься исключительно уборкой.

Во время кормления ребенка бабушка почувствовала резкий химический запах, исходящий из бутылочки. Попробовав молоко, она заметила выраженную горечь и запах, напоминающий популярное дезинфицирующее средство. После этого мать немедленно отвезла мальчика в больницу, где ребенку оказали помощь. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи рекомендовали оставить Кирина под наблюдением на ночь для исключения последствий возможного отравления.

Сама горничная отрицает причастность к инциденту, заявив, что лишь протирала бутылочку тряпкой, которой пользовалась для уборки. Однако записи камер наблюдения показывают, что она брала наполовину полную бутылочку и, предположительно, что-то добавляла внутрь. Кроме того, по словам матери, временная работница ходила по дому и фотографировала разные места, вместо того чтобы выполнять обязанности.

