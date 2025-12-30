Аэропорт «Внуково» опроверг сообщения об отмене рейсов

Аэропорт «Внуково» продолжает работу в штатном режиме несмотря на сильный снегопад, отмен рейсов из-за погодных условий нет. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Международный аэропорт Внуково категорически опровергает распространяемые некоторыми Telegram-каналами сведения о массовых задержках рейсов, вызванных погодными условиями. На данный момент аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе – ливневый снег», — сказано в сообщении аэропорта.

28 декабря в аэропортах Внуково и Шереметьево из-за действовавших накануне ограничений на полеты на прилет и вылет задержались более 270 рейсов.

27 декабря столичные воздушные гавани временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации назвали обстановку в терминалах аэропортов спокойной и отметили, что пассажирам выдали матрасы и обеспечили бесплатный и неограниченный доступ к воде. В 23:55 Шереметьево возобновил штатную работу, а во Внуково это произошло спустя 17 минут.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.