МО РФ: операторы БПЛА уничтожают пикапы ВСУ на пути в Московку под Купянском

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» наносят удары по пикапам, на которых украинские военные пытаются прорваться в населенный пункт Московка на северо-западе Купянска Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские дроноводы «продолжают жечь технику ВСУ, на которой противник малочисленными группами предпринимает попытки прорваться» в Московку.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Купянске ликвидировали бойцов украинского корпуса «Хартия», которые хвастались «освобождением» города. По данным журналистов, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минувшие выходные провели шесть контратак в районе Купянска с использованием техники НАТО — были задействованы итальянские бронеавтомобили Centauro B1, американский бронетранспортер M113 и танки Т-64БВ. Российские военные отразили все попытки прорыва.

По данным издания «Военное обозрение», в ночь на 30 декабря российская авиация нанесла бомбовые удары по силам ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Для атаки использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев.