В Санкт-Петербурге задержали авиарейсы

Одиннадцать авиарейсов задержаны в Петербурге в связи с непогодой в Калининграде

В петербургском аэропорту «Пулково» из-за непогоды в Калининграде задержан вылет 11 рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что контролируют ситуацию и своевременное обеспечение пассажиров услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.

«Круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что рейс авиакомпании Nordwind Петербург — Калининград уже сутки не может вылететь из Пулково из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Как уточняют журналисты, рейс в Калининград перенесли на 15:00 мск 30 декабря. Всех пассажиров, а это больше 80 человек, до этого времени расселили в отели.

Также стало известно, что в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада задержали около 250 рейсов. Сотрудникам воздушных гаваней приходилось чистить взлетно-посадочные полосы от снега, а противообледенительная обработка тормозила вылеты.

Ранее пассажиры рейса Шарджа — Москва ночевали в аэропорту из-за его отмены.