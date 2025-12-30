Правительство Украины хочет монополизировать свою власть, говоря о проведении выборов. Об этом заявил новый постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-24».

«До выборов там [на Украине], конечно, очень далеко, потому что все это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать свое слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть», — сказал постпред.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности. Позже украинский лидер отметил, что выборы могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

19 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в России живет от пяти до 10 млн украинцев, которые также должны проголосовать на выборах. Он также отметил, что Москва «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и об отказе от ударов вглубь Украины в день голосования. В ответ Зеленский заявил, что Киев не планирует проводить выборы на утраченных территориях.

Ранее на Украине признали, что не готовятся к выборам.