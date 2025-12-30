Размер шрифта
Стало известно о новой встрече европейских лидеров по Украине

Европейские лидеры проведут встречу по урегулированию на Украине 30 декабря
РИА Новости

Лидеры стран Евросоюза проведут очередную встречу по урегулированию конфликта на Украине 30 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка на своей странице в соцсети X.

По его словам, встреча должна была начаться в 13:00 мск. Премьер-министр Польши Дональд Туск также должен принять участие во встрече, добавил Шлапка.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коалиция желающих проведет встречу в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Украине.

29 декабря президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования конфликта, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. При этом он отметил, что переговоры были «отличными» и заявил, что стороны «приблизились к соглашению как никогда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о попытках Европы доказать свою значимость за счет Украины.

