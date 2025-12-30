Стало известно о новой встрече европейских лидеров по Украине

Лидеры стран Евросоюза проведут очередную встречу по урегулированию конфликта на Украине 30 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка на своей странице в соцсети X.

По его словам, встреча должна была начаться в 13:00 мск. Премьер-министр Польши Дональд Туск также должен принять участие во встрече, добавил Шлапка.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коалиция желающих проведет встречу в начале января в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Украине.

29 декабря президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования конфликта, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. При этом он отметил, что переговоры были «отличными» и заявил, что стороны «приблизились к соглашению как никогда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о попытках Европы доказать свою значимость за счет Украины.