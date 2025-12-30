Премьер-министр Японии переехала в дом с призраками

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити переехала в старое здание официальной резиденции, которая приобрела славу «дома с призраками». Об этом сообщает CBS News.

Здание официальной резиденции премьер-министра Японии было построено в 1929 году. Оно имеет мрачную репутацию: считается, что в этом доме обитают призраки японских солдат столетней давности. Такая слава о здании пошла после того, как в 1932 году правонационалистически настроенные заговорщики напали на премьер-министра Цуёси Инукаи, а в 1936 году резиденцию пытались взять штурмом восставшие офицеры императорской гвардии.

Между тем предшественники Такаити, Сигэру Исиба и Фумио Кисида, тоже жили в этой резиденции, которая была отремонтирована в 2005 году, и говорили, что не видели никаких фантомов и спали спокойно, отмечает CBS News.

Как выяснила газета The Guardian, более трети англичан верят в привидений.

Ранее ученая рассказала, возможно ли поймать привидение.