Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых держал в заложниках отец

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что жизни и здоровью детей, которых держал в заложниках отец, ничто не угрожает, передает РИА «Новости».

«Шестеро детей сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявила она.

Кузнецова рассказала, что на данный момент с ними работают медики, психологи, а также местные органы опеки.

Она добавила, что их отец задержан, а с матерью общаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Колпино в Санкт-Петербурге.

Он выгнал из квартиры жену и заперся с детьми. Мужчина, имея при себе топор, угрожал «убить всех», если не выполнят его требования. Затем он сдался полиции.

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