Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане

Житель Дагестана подорвался на гранате в тот момент, когда полицейские пытались задержать его по подозрению в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что мужчина ранее уже отсидел срок в тюрьме. Когда полицейские захотели его задержать по подозрению в убийстве, он вышел к правоохранителям с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий пострадал при подрыве мины в Карабахе.

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