Россияне назвали идеальное место для встречи Нового года

Россияне рассказали, какое место для встречи Нового года считают идеальным. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

54% опрошенных заявили, что предпочитают отмечать праздник дома. 30% из них обязательно собираются с семьей и близкими людьми.

Четверти респондентам важно встретить Новый год за рубежом.

6% участников опроса хотели бы встретить Новый год в уютном доме где-нибудь в заснеженных горах. 7%, наоборот, выбрали бы что-то без снега или рядом с морем или океаном.

Идеальными направлениями для празднования Нового года в России респонденты назвали Москву, Сочи, Красную Поляну, Карелию и Домбай.

В опросе приняли участие 4,4 тысячи человек.

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