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Синоптик рассказал, когда россиянам ждать бабье лето

Синоптик Вильфанд: в центральную Россию бабье лето придет в октябре

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бабье лето в центральной России можно ждать в октябре, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в конце сентября будут небольшие осадки, но температура не опустится ниже 15°C.

«Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении, потому что сейчас даже понижение температуры не сопровождается дождем — антициклональный режим погод», — сказал синоптик.

Он пояснил, что бабье лето придет после похолодания с осадками и порывистым ветром.

На этой неделе специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в регионах России.

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