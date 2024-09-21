На Камчатке с бывшего чиновника взыскали незаконно заработанные десятки миллионов рублей

Суд обязал обвиняемого в коррупции бывшего заместителя главы муниципалитета Вилючинска в Камчатском крае вернуть в казну более 65 млн рублей, которые он заработал незаконно. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что судья согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее требования.

3 сентября в Грозном сотрудники полиции задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, разыскиваемого за коррупционное преступление. Чиновника обвиняют в завышении цен на проведение работ по замене сетей электроснабжения в Магасе. Ущерб составил 1,99 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

До этого активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, которые оценивались более чем в 41 млрд руб., по итогам суда передали в доход государства. В его отношении расследуется уголовное дело, связанное с незаконным участием в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества.

Ранее сообщалось, что челябинский чиновник не смог объяснить, откуда у него квартира за 4 млн, и лишился ее.