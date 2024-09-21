Илону Маску грозят американские санкции

Комиссия по ценным бумагам правительства Соединенных Штатов просит суд пригрозить миллиардеру Илону Маску санкциями. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в комиссии.

Причиной для такого наказания называют отказ Маска прибыть на слушания о покупке им Twitter (соцсеть X).

«Комиссия полагает, что Маск нарушил судебный приказ, который указывал, что для переноса даты слушаний нужно письменное согласие комиссии», — указано в просьбе комиссии.

По данным суда, Маск не явился на заседание комиссии, которое прошло 10 сентября, и его адвокаты предупредили членов комиссии о том, что миллиардер будет отсутствовать из-за необходимости участия в запуске аппарата его компании SpaceX. Однако комиссия настаивает, что уведомила Маска о планирующемся заседании за несколько дней, а адвокаты сообщили об отстутвии Маска — только за несколько часов.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что хотел бы улететь на Марс, если бы такая возможность предоставилась.

Ранее корабль Crew Dragon с туристами приводнился в Мексиканском заливе.