Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в Курской области автомобили, украденные у мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», — сказал он.

Так замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ прокомментировал информацию о том, что ВСУ потеряли в курском приграничье половину западной военной техники.

20 сентября Алаудинов заявил, что в августе ВСУ вторглись в Курскую область на более чем 200 танках и 400 бронированных машинах. По словам генерал-майора, из-за значительных потерь украинские силы теперь вынуждены прибегать к резервам, предназначенным для «критического момента», — таким, как танки Leopard. Он отметил, что все доступные силы, которые Украина могла задействовать в начале конфликта, уже были использованы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ утратили 124 танка, а также 56 боевых машин пехоты.

Ранее жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали гражданские автомобили.