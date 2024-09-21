Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об использовании бойцами ВСУ машин, украденных у жителей Курской области

Алаудинов: ВСУ используют украденные у жителей Курской области машины

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в Курской области автомобили, украденные у мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», — сказал он.

Так замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ прокомментировал информацию о том, что ВСУ потеряли в курском приграничье половину западной военной техники.

20 сентября Алаудинов заявил, что в августе ВСУ вторглись в Курскую область на более чем 200 танках и 400 бронированных машинах. По словам генерал-майора, из-за значительных потерь украинские силы теперь вынуждены прибегать к резервам, предназначенным для «критического момента», — таким, как танки Leopard. Он отметил, что все доступные силы, которые Украина могла задействовать в начале конфликта, уже были использованы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ утратили 124 танка, а также 56 боевых машин пехоты.

Ранее жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали гражданские автомобили.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами