Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что регионам стоит использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

По его словам, в столице удалось организовать системную и последовательную работу по борьбе с пандемией.

«Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах», — отметил глава правительства.

По последним данным, в России зарегистрировано 2,11 млн случаев коронавируса, 1,61 млн человек выздоровели, 36,5 тыс. умерли.

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