Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер по коронавирусу в регионах, пишет РИА «Новости».
«Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ в подавляющем большинстве субъектов уже приняты ... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», — сказала Попова.
Она не уточнила меры и способы усиления контроля.
В России коронавирусом заразились 2 114 502, выздоровели 1 611 445, скончались 36 540 человек.
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