Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер по коронавирусу в регионах, пишет РИА «Новости».

«Ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ в подавляющем большинстве субъектов уже приняты ... Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», — сказала Попова.

Она не уточнила меры и способы усиления контроля.

В России коронавирусом заразились 2 114 502, выздоровели 1 611 445, скончались 36 540 человек.

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