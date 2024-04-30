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В Литве захотели лишить РФ «права вето» на расширение НАТО

Глава МО Литвы Касчюнас: Запад не должен дать РФ права вето на расширение НАТО

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Global Look Press

Запад не должен давать России «право вето» на расширение НАТО. Об этом заявил глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас, его слова приводит «Sputnik Литва».

«Мы не должны давать России неформальное право вето на расширение НАТО. Ни одна третья страна не должна иметь подобного блокирующего права», — отметил он.

Он также подчеркнул, что вопрос о присоединении Киева к НАТО является сложным, но Литва «всегда будет за приглашение» Украины в альянс.

До этого в новой военной доктрине Белоруссии, принятой на Всебелорусском народном собрании, заявлялось о неприемлемости расширения НАТО. Одновременно отмечалось, что Минск выступает за прагматичные отношения со странами НАТО и возобновление нормального сотрудничества.

Ранее в НАТО допустили расширение в новом регионе.

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