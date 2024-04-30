Лариса Рубальская о выступлении на «Маске»: «Надеюсь, поднимет гонорар»

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что ей понравилось выступать в качестве гостевого участника на шоу «Маска» и понадеялась, что ее появление на сцене приведет к увеличению гонорара и прибавит предложений. Слова артистки передает «СтарХит».

«Я разрывалась. Мне хотелось всем рассказать, потому что я очень радовалась [участию в шоу]. Но выдержала условия. Правда, меня все время фотографировали: запись, примерки…» — поделилась телеведущая.

Рубальская пояснила, что ей тяжело было скрывать свое появление на «Маске» и назвала себя «продвинутой бабушкой». Поэтесса похвасталась, что старается не отставать от времени, поэтому у нее свыше 920 тыс. подписчиков в соцсетях. Она уверила поклонников, что вскоре покажет закадровые снимки с шоу.

Недавно сообщалось, что Киркоров посмеялся над ростом поэтессы Ларисы Рубальской в одиннадцатом выпуске шоу «Маска». Он предположил, что за маской Барби скрывается «карлица», когда жюри пыталось угадать личность гостевого артиста. Затем Киркоров долго извинялся перед Рубальской за свою злую шутку, и 78-летняя знаменитость его простила.

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