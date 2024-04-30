Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лариса Рубальская о выступлении на «Маске»: «Надеюсь, поднимет гонорар»

Поэтесса Рубальская назвала себя продвинутой бабушкой после концерта на «Маске»

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что ей понравилось выступать в качестве гостевого участника на шоу «Маска» и понадеялась, что ее появление на сцене приведет к увеличению гонорара и прибавит предложений. Слова артистки передает «СтарХит».

«Я разрывалась. Мне хотелось всем рассказать, потому что я очень радовалась [участию в шоу]. Но выдержала условия. Правда, меня все время фотографировали: запись, примерки…» — поделилась телеведущая.

Рубальская пояснила, что ей тяжело было скрывать свое появление на «Маске» и назвала себя «продвинутой бабушкой». Поэтесса похвасталась, что старается не отставать от времени, поэтому у нее свыше 920 тыс. подписчиков в соцсетях. Она уверила поклонников, что вскоре покажет закадровые снимки с шоу.

Недавно сообщалось, что Киркоров посмеялся над ростом поэтессы Ларисы Рубальской в одиннадцатом выпуске шоу «Маска». Он предположил, что за маской Барби скрывается «карлица», когда жюри пыталось угадать личность гостевого артиста. Затем Киркоров долго извинялся перед Рубальской за свою злую шутку, и 78-летняя знаменитость его простила.

Ранее Галкин показал фото Пугачевой после душа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами