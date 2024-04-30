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Чемпион «Ролан Гаррос» объяснил успехи Медведева на грунте

Экс-теннисист Ольховский: с такой работой ног Медведев может побеждать везде

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Известный российский теннисист, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20 турниров, а также экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский, выигрывавший «Ролан Гаррос» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об эволюции игры Даниила Медведева на грунтовом покрытии, считавшемся ранее для него неудобным.

«Вообще не понимаю, что такое неудобное покрытие. Весь вопрос в движении. Даниил не играет по восходящему [мячу]. Даже если отскок неровный, на него это не влияет. Даниил не подъезжает так много – он ногами очень хорошо подходит. Да, бывает, что и подъезжает, но работа ног у него хорошая. С такой работой ног ты можешь играть что на грунте, что на харде, что в зале – на любом покрытии», — рассказал Ольховский.

Даниил Медведев обыграл в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде американца Себастьяна Корду – 5:7, 7:6 (7-5), 6:3. При этом ранее в их очных поединках россиянин никогда не побеждал на тай-брейках, уступив в трех таких геймах. В 1/8 финала Медведев сыграет с представляющим Казахстан Александром Бубликом.

Ранее теннисистка Мирра Андреева обновила рекорд турниров WTA.

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