Пьяный петербуржец на электросамокате врезался в девятилетнего ребенка

В Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу после того, как столкнулась с самокатом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина. По данным источника, 35-летний мужчина на электросамокате наехал на ребенка, который также был на подобном средстве передвижения. В момент столкновения петербуржец был в состоянии алкогольного опьянения.

После произошедшего второклассницу оперативно доставили в больницу. Ее состояние оценили как средней степени тяжести. Школьница получила сотрясение головного мозга и ушиб тканей теменно-затылочной области.

Родители решили отказаться от госпитализации, пациентка уже находится дома.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники ответственных ведомств вынесли определение о возбуждении уголовного дела. Помимо этого, будет проведено административное расследование.

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