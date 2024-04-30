Пленный украинец рассказал, как командиры ВСУ обманывают непригодных для передовой солдат

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ведерников рассказал, что командование обманом отправило его и других непригодных к службе на передовой в Очеретино. Об этом пишет ТАСС.

Украинец рассказал, как его мобилизовали в статусе «ограниченно годный». Он служил в Ровенской области и не проходил специальной подготовки. Военный отметил, что с ним служило много непригодных к военной службе на передовой. Командиры обещали таким солдатам, что они лишь будут дежурить в блокпостах в районе Очеретино, в Запорожской или в Херсонской областях. Также их уверяли, что перед ними будет еще несколько линий обороны.

Однако оказалось, что непригодные солдаты находились на передовых позициях в Очеретино, отметил Ведерников. По его словам, он узнал об этом только после того, как попал в плен к российским бойцам.

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