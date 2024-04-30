ЦАХАЛ обнаружил две ПТР на севере Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила две противотанковые ракеты на севере Израиля и ударила по «Хезболле». Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

После обнаружения противотанковых ракет, ЦАХАЛ выявил места их запуска и ударил по ним. В результате обстрела ПТР никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 30 апреля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре «Хезболлы» в районах Хфаркела и Хиам на юге Ливана.

До этого США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.