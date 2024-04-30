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Под Тюменью затопило пять деревень из-за разлива Ишима

Глава Абатского района Васильев сообщил о пяти затопленных деревнях под Тюменью

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев сообщил о затоплении пяти деревень вследствие паводка. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале чиновника.

«Отрезано от большой земли 14 населенных пунктов, пять деревень затоплены водой. <...> Стремительный подъем воды идет в Ощепковском и Назаровском поселениях», – сообщил он.

Пострадавшим гражданам сообщили о возможности подать заявку на предоставление компенсаций в МФЦ и через портал «Госуслуги».

По словам Васильева, уровень Ишима уже поднялся до 1221 сантиметра, что на 72 см выше, чем при рекордном паводке 2017 года.

МЧС сообщало, что в 18 регионах страны в зоне затопления остаются 9,3 тыс. домов жителей, передает kp.ru.

До этого сообщалось, что в Абатском районе Тюменской области эвакуировали 1,3 тыс. жителей из-за паводков.

В пресс-службе правительства предупредили, что муниципалитет находится в зоне вероятного подтопления, однако высоты южной и северной дамб, которые защищают от паводка Абатское, достаточно, чтобы удержать воду. Тем не менее из-за фильтрационных процессов появился риск намокания и сползания тела дамб, пояснили в правительстве.

Ранее имам спас троих детей из машины, которая ушла под лед в Челябинской области.

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