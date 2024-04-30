Названы главные поставщики мяса в Россию

Белоруссия в 2023 году экспортировала в Россию порядка 293 тыс. тонн мясной продукции, став лидером по поставкам мяса на российский рынок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытую статистику.

Второе место заняла Бразилия. По итогам прошлого года страна продала РФ более 111 тыс. тонн мяса. Тройку крупнейших поставщиков мясной продукции в Россию замыкает Парагвай с 42 тыс. тонн.

В топ-5 также вошли Аргентина и Китай. Они экспортировали в РФ 42 тыс. и 19 тыс. тонн мяса соответственно.

Всего в прошлом году Россия закупила у других стран около 586 тыс. тонн мяса.

Высокий спрос на мясо среди россиян накануне майских праздников привел к росту оптовых цен. По данным участников рынка, за последнюю неделю апреля свинина и куриное мясо в центре России в опте в среднем подорожали на 6-8%.

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