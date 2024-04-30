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В конгрессе США пригрозили МУС ответом из-за Израиля

Axios: в конгрессе США пригрозили Международному уголовному суду из-за Израиля

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Shutterstock

Представители американского конгресса из Республиканской и Демократической партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) в Гааге ответными мерами со стороны США в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. Об этом сообщает Axios.

По информации источников портала, готовящийся законопроект обяжет исполнительную власть реагировать на выдачу МУС ордеров на арест. Республиканцы и демократы выступили против расследования судебной инстанции в отношении Израиля.

29 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

До этого американский телеканал NBC сообщал, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху, главы минобороны страны Йоава Галанта и других чиновников государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но при этом стремятся «прекратить ужасные страдания» жителей Газы.

Ранее США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе.

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