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Стали известны главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года

РИА Новости: главными поставщиками мяса в 2023 году стали Бразилия и Парагвай

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Depositphotos

По итогам 2023 года главными поставщиками мяса в Россию после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным статистики, лидером мясного экспорта в Россию стала Белоруссия, поставив, предположительно, 293 тысячи тонн продукции.

Согласно данным платформы Comtrade и российских статистических служб, в тройку лидеров вошли Бразилия, поставившая мяса более чем 111 тысяч тонн, а также Парагвай с объемом поставок более чем 42 тысячи тонн.

Замыкают пятерку Аргентина и Китай, у которых Россия приобрела почти 42 тысячи и 19 тысяч тонн соответственно.

28 апреля сообщалось, что высокий спрос на мясо накануне майских праздников традиционно привел к росту оптовых цен.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает повышение с наступлением «шашлычного» сезона, называя это обычной ситуацией. Рост должен был начаться еще в середине апреля, но задержался из-за более поздней Пасхи в этом году.

Ранее россиянам рассказали , как выбрать качественное мясо для шашлыка.

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