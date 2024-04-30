Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, когда может произойти крах обороны ВСУ

WSJ: наступление ВС РФ может привести к краху украинской обороны в 2024

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Наступление вооруженных сил РФ на Украине может привести к обрушению обороны ВСУ на некоторых направлениях фронта в 2024 году. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного эксперта Франца-Штефана Гади.

«Угроза частичного краха украинской линии фронта в 2024 году реальна», — подчеркнул он.

Как отмечает газета, «неадекватные» оборонительные позиции являются проблемой для Украины, поскольку перед ВСУ стоит необходимость оборудования блиндажей и траншей укрытиями и защитой сверху. Это, в свою очередь, требует определенных ресурсов со стороны украинской армии, которых не хватает.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут Украине.

По его словам, количество выделяемых Соединенными Штатами средств бессмысленно рассматривать в отрыве от реальной ситуации на фронте.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами