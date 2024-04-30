Наступление вооруженных сил РФ на Украине может привести к обрушению обороны ВСУ на некоторых направлениях фронта в 2024 году. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного эксперта Франца-Штефана Гади.

«Угроза частичного краха украинской линии фронта в 2024 году реальна», — подчеркнул он.

Как отмечает газета, «неадекватные» оборонительные позиции являются проблемой для Украины, поскольку перед ВСУ стоит необходимость оборудования блиндажей и траншей укрытиями и защитой сверху. Это, в свою очередь, требует определенных ресурсов со стороны украинской армии, которых не хватает.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут Украине.

По его словам, количество выделяемых Соединенными Штатами средств бессмысленно рассматривать в отрыве от реальной ситуации на фронте.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.