Пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных исследований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что первую дозу вакцины пять добровольцев получили 21 ноября. Всего в пострегистрационном исследовании участвуют 150 человек старше 60 лет.

13 октября в России была зарегистрирована вакцина «Вектора» на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона». Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса на 3000 добровольцах стартовали 18 ноября.

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