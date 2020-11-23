В Волгоградской области задержали мошенников, похитивших 4 млн с банковских карт

В Волгоградской области задержали телефонных аферистов, обманувших людей на 4 млн рублей по видом банковских сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники звонили клиентам банков и сообщали им о списании денег со счетов неизвестными либо о блокировке карт. Преступники убеждали людей перечислить сбережения якобы на резервный счет или назвать данные карт и пароли из пришедших СМС-сообщений.

«Следствием предварительно установлено, что так называемые обнальщики из числа участников группы снимали похищенные деньги в Барнауле и Новосибирске и перечисляли организатору, который в дальнейшем распределял их между сообщниками», — рассказала Волк.

Подозреваемые были задержаны в гостинице в городе Камышина Волгоградской области. По предварительным данным, фигуранты причастны к пяти похищениям, ущерб от которых составил больше 4 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве. Девять участников преступной группы заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом.

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