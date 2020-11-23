Мужчина избил двух полицейских на юго-западе Москвы
Мужчина избил двух полицейских, приехавших на вызов на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в жилом доме на бульваре Адмирала Ушакова. Сотрудники МВД потребовали от 26-летнего мужчины перестать нарушать общественный порядок и нецензурно выражаться в межквартирном холле.
В ответ на требование хулиган избил полицейских. В результате один из них получил перелом кисти, ушиб и ссадины века, второй отделался ссадинами лица.
Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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