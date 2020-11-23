В Абхазии спасли двух альпинистов из Москвы

В Абхазии спасли двух российских туристов, попавших в снежный плен в горах страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Туристов из Москвы обнаружили в районе каньона Хашупсе. Отмечается, что они не смогли вовремя спуститься вниз из-за сильного снегопада. Лишь спустя три дня после выхода на маршрут пропавшие смогли подать сигнал в республиканский МЧС.

Отмечается, что спасатели шли ночью по 2-метровому снегу, лишь спустя четыре часа им удалось достигнуть места стоянки туристов.

По данным руководителя группы спасателей Сандро Дагаргулия, когда туристов нашли, их состояние было удовлетворительное.

Каньон реки Хашупсе находится близ одноименного села в Гагрском районе Абхазии.

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