РБК: вирусологи назвали ошибки при тестировании на коронавирус

Врачи рассказали, каким правилам стоит следовать для сведения к минимуму риска ошибочного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает РБК.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, что перед процедурой не следует есть, а также полоскать рот антисептическим раствором и промывать нос. В противном случае проба окажется неинформативной.

А заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что за три часа до процедуры нельзя пить, курить или чистить зубы. Эти действия могут скрыть возбудителей.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб. Он также подчеркнул, что при проведении анализа важно избегать малейшего внесения примесей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам перечислили причины ошибок при тестировании на COVID-19