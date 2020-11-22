Минздрав рассказал о сроках начала производства «Спутника V» в Белоруссии

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал, когда в стране может начаться производство российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в эфире «Беларусь 1».

Он отметил, что производство первой партии препарата ожидается уже в 2020 году.

По его словам, рассматриваются различные варианты в качестве площадки для производства вакцины, в том числе предприятие «Белмедпрепараты».

«Все остальное мы скажем позже, потому что вопрос масштабирования и трансфера технологии является коммерческой тайной», — добавил Пиневиц.

И.о. главы минздрава страны подчеркнул, что власти намерены максимально оперативно решить вопрос производства «Спутника V» в стране для того, чтобы провести вакцинацию препаратом уже в 2021 году.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 58,5 млн заболевших, свыше 40,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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