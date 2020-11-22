На юге Москвы потушили пожар на складе
Антон Демидов
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Спасатели ликвидировали пожар на складе в промзоне на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 ноября, пожар возник на складе по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12.
Данных о пострадавших не поступало.
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