На юге Москвы потушили пожар на складе

Спасатели ликвидировали пожар на складе в промзоне на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 ноября, пожар возник на складе по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12.

Данных о пострадавших не поступало.

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