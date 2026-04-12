Глава «Роскосмоса» рассказал о миссии по доставке Благодатного огня в Москву

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил важность доставки Благодатного огня в Москву вопреки обстановке на Ближнем Востоке. Его цитирует РИА Новости.

Гендиректор «Роскосмоса» назвал эту задачу «большой честью» для госкорпорации и ответил, что она берет ее на себя уже второй раз.

«Мы...благодарим Русскую Православную Церковь за оказанное доверие. Ситуация в ближневосточном регионе непростая, но нам было важно выполнить миссию по доставке огня, который ждут миллионы православных христиан», — сказал Баканов (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Он поблагодарил экипаж самолета «Роскосмоса» Ту-204-100 за профессиональную работу.

Пасхальный, или Благодатный, огонь — один из самых ярких символов Пасхи. Он олицетворяет свет Воскресения, побеждающий темноту. Согласно древним преданиям, он ежегодно сходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Огонь не зажигают искусственно — он появляется чудесным образом. Затем его доставляют в храмы по всему миру.

В этом году Благодатный огонь сошел 11 апреля. От входа патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклию — часовню над ложем Гроба Господня — до самого появления священного пламени прошло около пяти минут. К полуночи его доставили в Москву.

Ранее секрет Благодатного огня оказался в зажигалке.