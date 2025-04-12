12 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

​12 апреля во всем мире отмечают день первого в истории полета человека в космос. Ему посвящены сразу несколько праздников, а в некоторых странах в честь Гагарина устраивают Юрьеву ночь. В этом году День космонавтики совпадает с Лазаревой субботой — важным днем в православном календаре, когда верующие вспоминают воскрешение Иисусом Лазаря. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 апреля

День космонавтики в России

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории пилотируемый полет в космос на корабле «Восток-1». Это открыло новую эру в науке и технике, продемонстрировало возможности человека выходить за пределы земной атмосферы. В СССР праздник отмечался с 1962 года, а в 1968-м Международная авиационная федерация (FAI) провозгласила 12 апреля Всемирным днем авиации и космонавтики, подчеркнув глобальное значение этого события. Сегодня в этот день проводятся различные мероприятия: лекции, выставки, показы фильмов о космосе, встречи с ветеранами космонавтики. Многие образовательные учреждения организуют тематические уроки, посвященные истории освоения космоса и перспективам будущих исследований.​

Международный день полета человека в космос

Параллельно с российским Днем космонавтики и Всемирным днем авиации и космонавтики 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году в честь 50-летия первого космического полета Юрия Гагарина, чтобы подчеркнуть важность этого события и продвигать дальнейшее сотрудничество в области космических исследований. В этот день по всему миру также проводятся мероприятия под названием «Юрьева ночь» (Yuri's Night) традиция их проведения зародилась в США в начале 2000-х. Часто они носят познавательно-развлекательный характер и проводятся в формате вечеринок, ориентированных на молодежь. Их задача — повысить общественный интерес к исследованию космоса и вдохновить новое поколение исследователей.

Международный день осознанных сновидений

Осознанные сновидения — явление, при котором человек понимает, что спит и видит сон, но не просыпается, а иногда даже может управлять происходящим во сне. Феномен имеет научное подтверждение: его существование доказал британский психолог Кейт Хирн в ходе эксперимента 12 апреля 1975 года. Осознанные сновидения описывал еще Аристотель, но современная наука долгое время скептически относилась к этому явлению, и многие ученые оспаривали его реальность. По сей день оно остается довольно плохо изученным.

Всемирный день хомяка

Хомяки стали популярными домашними животными благодаря милому виду и неприхотливости в уходе. Интересно, что эти грызуны были одомашнены относительно недавно — в 1930-х годах, когда зоолог Израэль Ахарон привез из Сирии хомяков в свою лабораторию для исследований. С тех пор они завоевали сердца миллионов людей по всему миру.

close Depositphotos

День весеннего дождя

Этот неофициальный праздник символизирует обновление и пробуждение природы. Весенние дожди считаются благоприятными для роста растений и начала нового сельскохозяйственного сезона. В разных культурах весенний дождь ассоциируется с очищением и плодородием: например, в Японии существует понятие «харусамэ» — весенний дождь, который приносит свежесть и оживление природе.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 апреля в других странах

День Бога медицины — Тайвань. На Тайване 12 апреля чествуют Бога медицины Баошэна Дадзюня. По преданию, этот мифический врач был настолько искусен, что даже воскрешал мертвых. Его образ стал символом заботы, милосердия и жертвенности. В храмах, посвященных Баошэну, в этот день проводят церемонии с подношениями и молитвами о здоровье. Особенно много паломников приходят просить благословения для врачей, фармацевтов и всех, кто связан с медициной.

Парад цветов — Нидерланды. Каждую весну в Нидерландах проводится цветочный парад Bloemencorso — одна из самых ярких весенних традиций. В этом году он состоится 12 апреля, торжественная процессия пройдет от городка Нордвейк до Харлема. На улицах появятся огромные платформы, украшенные миллионами живых тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. Посмотреть на эти движущиеся скульптуры приезжают тысячи местных жителей и иностранных туристов.

close wjarek/Shutterstock/FOTODOM

День явления Ханумана — Индия. Хануман — один из самых почитаемых богов в индуистской традиции, олицетворение силы, верности и преданности. День его явления отмечается с особым размахом: верующие украшают храмы, читают «Хануман Чалису» — гимн в его честь, раздают пищу нуждающимся. В Индии считается, что молитвы Хануману приносят не только физическую силу, но и духовную стойкость.

Религиозные праздники 12 апреля

Лазарева суббота

Лазарева суббота отмечается каждый год накануне Вербного воскресенья. В 2025 году она выпадает на 12 апреля. В этот день вспоминают одно из главных свидетельств божественной природы Христа — воскрешение праведного Лазаря. Это евангельское чудо Иисус совершил незадолго до своего прихода в Иерусалим, предвещая собственное воскресение. В православной традиции этот день наполнен радостью и надеждой: в храмах совершаются особые службы, а в затем допускаются послабления (можно растительное масло, икру и вино).

День памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайский

Преподобный Иоанн Лествичник — автор знаменитого духовного труда «Лествица», в котором он описал путь духовного восхождения к Богу как лестницу из тридцати ступеней. Его сочинение изучают в православных монастырях, особенно во время поста. Иоанн жил в VI–VII веках, большую часть жизни провел в уединении на Синайской горе, а затем возглавил монастырь. Его житие наполнено примерами строгости, мудрости и милосердия. Память преподобного особенно чтится в монашеской среде как образец духовной собранности и подвижничества.

День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского

Святитель Софроний Иркутский — один из самых почитаемых сибирских святых. В XVIII веке он стал первым православным архиереем, окормлявшим земли Восточной Сибири и Забайкалья. Он проповедовал среди бурятов, активно занимался миссионерской деятельностью, строил храмы, школы, помогал нуждающимся. Его уважали и русские, и местные жители, а после кончины почитали как чудотворца. Мощи святителя находятся в Знаменском монастыре Иркутска, ежегодно в день его памяти совершаются торжественные службы и крестные ходы.

close Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 12 апреля

Приметы

Если распустились одуванчики — лето будет коротким.

Если дождь с утра — весна будет затяжной и влажной.

Журавли летят высоко — к хорошему урожаю.

Если гром гремит до обеда — лето будет сухое, а после — дождливое.

Появились первые почки на березе — можно высаживать картофель.

Снег сошел полностью — пора готовить пчелиные ульи к вылету.

Какие исторические события произошли 12 апреля

1606 год — по указу короля Якова I появился объединенный флаг Англии и Шотландии — прообраз «Юнион Джека».

1815 год — во время извержения вулкана Тамбора на острове Сумбава (современная Индонезия) погибли около 90 тысяч человек, из-за извержения следующий год вошел в мировую историю как «год без лета».

1861 год — Конфедераты начали бомбардировку форта Самтер — официальное начало Гражданской войны в США.

1903 год — в Лондоне на маршрут вышел первый городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

1911 год — состоялся первый беспосадочный перелет Лондон — Париж, занявший почти четыре часа.

1919 год — в Советской России прошел первый коммунистический субботник.

1929 год — в СССР создано агентство по приему иностранных туристов — «Интурист».

1943 год — основан Курчатовский институт — будущий центр советского ядерного проекта.

1945 год — скончался президент США Франклин Рузвельт, новым главой государства стал Гарри Трумэн.

1981 год — стартовал шаттл Columbia — первый пилотируемый полет по программе Space Shuttle.

1992 год — под Парижем открылся парк «Диснейленд».

1995 год — запущен интернет-каталог Yahoo!, ставший крупнейшим путеводителем по сети своего времени.

1997 год — пожар в соборе с Туринской плащаницей; реликвию спасли в последний момент.

Дни рождения и юбилеи 12 апреля

770 год — родился Али ар-Рида, восьмой шиитский имам, потомок пророка Мухаммеда в седьмом поколении.

1773 год — родился Юрий Лисянский, русский мореплаватель и исследователь, участник первой русской кругосветной экспедиции.

1823 год — родился Александр Островский, великий русский драматург, автор «Грозы», «Бесприданницы» и других пьес.

1839 год — родился Николай Пржевальский, русский географ и натуралист, исследователь Центральной Азии.

1884 год — родился Отто Мейергоф, немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

1888 год — родился Генрих Нейгауз, пианист и педагог, воспитавший целую плеяду советских виртуозов.

1903 год — родился Ян Тинберген, нидерландский экономист, один из первых лауреатов Нобелевской премии по экономике.

1933 год — родилась Монсеррат Кабалье, испанская оперная дива, обладательница лирического сопрано мирового уровня.

1937 год — родился Игорь Волк, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.

1971 год — родилась Шеннен Доэрти, американская актриса («Зачарованные», «Беверли-Хиллз 90210»).

Кто отмечает день рождения

85 лет исполняется Херби Хэнкоку, легендарному джазовому пианисту и обладателю 14 премий «Грэмми».

78 лет — Дэвиду Леттерману, американскому комику и телеведущему, «королю ночных шоу».

76 лет — Юрию Куклачеву, клоуну-кошководу, народному артисту РСФСР.

63 года — Михаилу Турецкому, основателю арт-группы «Хор Турецкого».

53 года — Елене Кориковой, актрисе театра и кино («Барышня-крестьянка», «Бедная Настя»).

46 лет — Клэр Дэйнс, американской актрисе, лауреатке «Эмми» и «Золотого глобуса».

44 года — Юрию Борзаковскому, российскому легкоатлету, олимпийскому чемпиону на 800 м.

41 год — Андрею Гайдуляну, российскому актеру, звезде сериала «Универ».

40 лет — Ольге Серябкиной, певице, бывшей солистке группы «Serebro».