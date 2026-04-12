В Иране опровергли информацию о проходе кораблей США через Ормузский пролив

Американские военные корабли не пересекали Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство IRIB, ссылаясь на источник.

«Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Таким образом там опровергли информацию, которую предоставил корреспондент издания Axios Барак Равид. Он сообщал, что несколько кораблей Военно-морских сил США якобы пересекли Ормузский пролив.

По данным Bloomberg, американский эсминец двигался из Фуджейры и Вооруженные силы Ирана следили за его перемещением, а затем сообщили об этом американской стороне через пакистанских посредников.

До этого сообщалось, что США начали готовиться к разминированию Ормузского пролива.

Ранее на фоне переговоров Ирана и США через Ормузский пролив прошли несколько судов.