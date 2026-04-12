Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Иране опровергли информацию о проходе кораблей США через Ормузский пролив

Reuters

Американские военные корабли не пересекали Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство IRIB, ссылаясь на источник.

«Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Таким образом там опровергли информацию, которую предоставил корреспондент издания Axios Барак Равид. Он сообщал, что несколько кораблей Военно-морских сил США якобы пересекли Ормузский пролив.

По данным Bloomberg, американский эсминец двигался из Фуджейры и Вооруженные силы Ирана следили за его перемещением, а затем сообщили об этом американской стороне через пакистанских посредников.

До этого сообщалось, что США начали готовиться к разминированию Ормузского пролива.

Ранее на фоне переговоров Ирана и США через Ормузский пролив прошли несколько судов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!