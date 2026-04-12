Путин и Собянин пообщались на пасхальной службе

Путин и Собянин пообщались на службе в храме Христа Спасителя

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, приехавшие на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались на службе. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что такая возможность представилась, пока глава государства и градоначальник ждали возвращения крестного хода. В руках они держали красные пасхальные свечи.

До этого российский лидер по традиции приехал на службу в главный кафедральный собор России.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал «Газете.Ru», что торжественное богослужение в этот праздник особое. Люди приходят в храм поздно вечером. Сначала служится пасхальная полунощница, затем в 12 часов начинается крестный ход. За ним следует заутреня, потом — литургия.

