Булыкин объяснил, как повлияет встреча «Зенита» с «Краснодаром» на чемпионскую гонку

Бывший нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин, выступавший во время карьеры за ведущие российские и иностранные клубы, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о значении центральной встречи 24-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Краснодар» для чемпионской гонки в турнире.

«Вся критика забудется, если «Зенит» станет чемпионом, здесь все от этого будет зависеть. Эта игра, конечно, очень важна в плане психологии, в плане куража. Но помним прошлый сезон, когда «Зенит» тоже крупно выиграл у «Краснодара», но чемпионом не стал. Для чемпионства важны остальные игры и то, как будут вести себя преследователи. Два года назад у «Динамо» были шансы на чемпионство, это добавляет зрелищности, интриги и популярности нашей лиге, поэтому хотелось бы, чтобы кто-то еще вмешался в чемпионскую гонку. Но главное для «Зенита» и «Краснодара» — набирать очки в следующих играх. Мне кажется, они еще будут их терять до конца сезона. А этот матч больше всего важен в плане психологии».

Действующий чемпион «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, имея преимущество в одно очко над «Зенитом», который будет хозяином встречи 24-го тура.

Ранее получивший норвежский паспорт Никита Хайкин пропустил за матч пять мячей.