В детсаде Северодвинска воспитательницу отстранили от работы за избиение детей

112: воспитательница избивала детей в детсаде Северодвинска
Telegram-канал «112»

В Северодвинске Архангельской области воспитательница детского сада била детей. Видео опубликовал 112.

Telegram-канал сообщил, что это произошло в детсаде «Винни-Пух». Родители рассказали, что одна из воспитательниц регулярно наносила детям «физический и моральный вред». На видеозаписях женщина бьет детей, а одним из ребят задевает шкаф, когда тащит его за руки и требует встать.

В посте уточняется, что взрослые обратились в правоохранительные органы. Женщину отстранили от работы. Во время прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье о «Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением».

До этого в омском детсаде №283 родители самостоятельно разоблачили жестокое обращение воспитательниц с детьми ясельной группы. С августа 2025 года ребята стали бояться заходить в группу, плакать, вести себя тревожно и зажато. В силу возраста они не могли объяснить, что происходит, поэтому взрослые решили действовать.

Родители одного из детей положили диктофон в мягкую игрушку и сделали аудиозапись, которая стала ключевым доказательством вины сотрудниц, работающих в учреждении с 1998 года. На записи слышны крики женщин, детский плач, звуки ударов. Выяснилось, что воспитательницы швыряли детей, били в живот, изолировали в спальне в качестве наказания и обсуждали при них интимные детали.

Ранее в Якутии ребенок выпал из окна детского сада.

 
