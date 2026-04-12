Путин поздравил россиян с Пасхой

Путин поздравил православных верующих и всех граждан России с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех россиян с праздником Пасхи. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — говорится в публикации.

Путин отметил, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, а также в торжество любви, добра и справедливости. Российский лидер подчеркнул, что Пасха объединяет вокруг вековых отеческих традиций, духовных, нравственных ценностей и идеалов.

Кроме того, в поздравлении Путин отметил работу религиозных организаций России в поддержке военнослужащих специальной военной операции и их семей.

«Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», — подчеркнул он.

Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Ранее отцу Маска разрешили сидеть на службе в храме Христа Спасителя.