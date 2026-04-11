Получивший норвежский паспорт Хайкин пропустил за матч пять мячей

Голкипер «Буде» Хайкин пропустил пять мячей после получения паспорта Норвегии
Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин, получивший паспорт Норвегии, в своем первом матче под флагом новой страны, пропустил пять мячей.

«Буде-Глимт» потерпел поражение в матче четвертого тура чемпионата Норвегии от «Викинга» (0:5), который является действующим чемпионом страны.

«Буде-Глимт» после трех матчей сезона имеет в активе два очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

