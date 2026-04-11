Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя на богослужение

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве на ночное пасхальное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости.

Также лампады с огнем передадут представителям храмов Москвы и других городов России.

До этого Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставил в Москву частицу пасхального Благодатного огня. Самолет вылетел из международного аэропорта Тель-Авива около 18:00 (мск).

Делегацию фонда, прилетевшую в Израиль за Благодатным огнем, возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

11 апреля Благодатный огонь вновь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этот раз от входа патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня — до самого появления священного пламени прошло около пяти минут.

Ранее началось Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным.