Зомби-хоррор из программы Каннского фестиваля выйдет в России

Фильм «Колония» режиссера Ен Сан Хо покажут в России после премьеры в Каннах

Новый зомби-хоррор «Колония» от режиссера «Поезд в Пусан» и «Поезд в Пусан: Полуостров» Ен Сан Хо выйдет в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания Уорлд Пикчерз.

Мировая премьера фильма состоится на 79-ом Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы». На широком экране в России «Колонию» можно будет увидеть с 28 мая, спецпоказы начнутся 21 мая.

По сюжету фильма в мире разгорается эпидемия нового вируса, и люди оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается зомби-кошмар.

«Слоган фильма «По мере распространения вируса порядок начинает мутировать» задает ключевой вектор восприятия, где биологическая угроза выступает трансформацией человеческих отношений, морали и власти. Вирус здесь выступает катализатором, ускоряющим процессы, которые в иных условиях могли бы оставаться скрытыми», — рассказывает прокатчик.

Сам Ен Сан Хо считает зомби отличным жанровым инструментом, помогающим показать скрытые страхи общества — например, фобию сверхскоростного обмена информацией

«Именно из этого обмена рождается коллективный разум, подавляющий индивидуальность. Этот феномен и стал отправной точкой нашей истории», — признается режиссер.

Он добавляет, что хотел показать процесс эволюции, в корне отличающийся от человеческого.

«Их движения должны были стать максимально странными. Мы придумывали экшен-сцены совместно с лучшими танцорами Кореи», — говорит Ен Сан Хо.

В российских кинотеатрах фильм выйдет в дубляже Ислама Ганджаева и студии FLARROW FILMS, которые уже озвучивали фильмы «Человек-бензопила: История Резе» и «Выход 8».

Ранее «Газета.Ru» представила 35 фильмов ужасов с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!