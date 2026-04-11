В Петербурге объявили о бесплатном посещении крупнейших музеев в Пасху

В Петербурге объявили о бесплатном посещении крупнейших музеев города. Об этом сообщили на сайте Исаакиевского собора.

«Государственный музей «Исаакиевский собор» поздравляет всех со Светлым праздником Христова Воскресения! Этот радостный день совпадает с другой датой — 95-летием со дня открытия нашего музея», — говорится в сообщении.

Основные экспозиции музеев музеев-памятников «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» будут бесплатны для посещения 12 апреля с 10 до 18 часов.

Пасха — главный христианский праздник, который символизирует победу над смертью и надежду на вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают и воспевают чудесное Воскресение Христово. Это переходящий праздник в церковном календаре, то есть каждый год торжество приходится на разные дни. В 2026 году дата празднования считается ранней — она выпадает на первую половину апреля. Как отмечают Пасху православные христиане, какие традиции связаны с этим праздником и какое значение они имеют для верующих — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как правильно выходить из Великого поста.

 
