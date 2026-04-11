Дмитриев заявил, что британские власти не смогут обманывать людей все время

Дмитриев: бюрократы Британии и ЕС не смогут всех всегда обманывать

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что британские и европейские власти не смогут обманывать людей все время. Об этом он написал на своей странице в Х.

Таким образом он прокомментировал протесты в Ирландии, в рамках которых местные жители заблокировали доступ к топливным терминалам в населенных пунктах Фойнс, Голуэй и Уайтгейт. Протесты начались из-за роста цен на топливо. Он отметил, что данная ситуация может стать посланием «британским и европейским бюрократам».

«Можно обманывать всех людей некоторое время, можно обманывать некоторых людей все время, но невозможно обманывать всех людей все время», — написал Дмитриев.

