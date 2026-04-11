Эдвард Каллен посмеялся над своим решением постоять на пальцах в «Сумерках»

Британский актер Роберт Паттинсон посмеялся над одним своим жестом в фильме «Сумерки». Сыгравший вампира Эдварда Каллена артист дал интервью изданию Vogue.

39-летний Паттинсон недавно пересматривал «Сумерки» и заметил одну особенность — свое решение постоять на пальцах на столешнице, садясь на стул.

«На днях я увидел вещь, которая меня позабавила: я впервые прихожу посидеть в кафетерии и по какой-то причине сажусь за стол вот так», — сказал он, показав, как упирается указательным и средним пальцами обеих рук в стол.

По словам актера, в тот момент он считал, что это будет элегантное, «вампирическое» решение.

«Но, глядя на это 20 лет спустя, думаешь: «Ха, это очень странно», — говорит Паттинсон.

Актер до сих пор любит эту свою роль и заверяет зрителей, что кино снимали без капли иронии.

«Никто не подмигивал зрителям. Все выглядит очень реалистично, что странно для фильма о вампирской романтике», — отметил он.

Тем не менее, сказал Роберт Паттинсон, он завидует способности прежнего себя относиться к процессу так серьезно.

Актер впервые сыграл в романтической фантастической киносаге «Сумерки» в 2008 году. Женская главная роль досталась Кристен Стюарт. Для обоих артистов роли стали прорывными.

