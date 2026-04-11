Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Эдвард Каллен посмеялся над своим решением постоять на пальцах в «Сумерках»

Актер Роберт Паттинсон назвал странным свой способ садиться в «Сумерках»
Summit Entertainment

Британский актер Роберт Паттинсон посмеялся над одним своим жестом в фильме «Сумерки». Сыгравший вампира Эдварда Каллена артист дал интервью изданию Vogue.

39-летний Паттинсон недавно пересматривал «Сумерки» и заметил одну особенность — свое решение постоять на пальцах на столешнице, садясь на стул.

«На днях я увидел вещь, которая меня позабавила: я впервые прихожу посидеть в кафетерии и по какой-то причине сажусь за стол вот так», — сказал он, показав, как упирается указательным и средним пальцами обеих рук в стол.

По словам актера, в тот момент он считал, что это будет элегантное, «вампирическое» решение.

«Но, глядя на это 20 лет спустя, думаешь: «Ха, это очень странно», — говорит Паттинсон.

Актер до сих пор любит эту свою роль и заверяет зрителей, что кино снимали без капли иронии.

«Никто не подмигивал зрителям. Все выглядит очень реалистично, что странно для фильма о вампирской романтике», — отметил он.

Тем не менее, сказал Роберт Паттинсон, он завидует способности прежнего себя относиться к процессу так серьезно.

Актер впервые сыграл в романтической фантастической киносаге «Сумерки» в 2008 году. Женская главная роль досталась Кристен Стюарт. Для обоих артистов роли стали прорывными.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!