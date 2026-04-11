Путин приехал на службу в храм Христа Спасителя

Российский президент Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, глава государства традиционно встречает Воскресение Христово в столице. В прошлом году он тоже присутствовал на службе в главном кафедральном соборе России.

В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал «Газете.Ru», что торжественное богослужение в этот праздник особое. Люди приходят в храм поздно вечером. Сначала служится пасхальная полунощница, затем в 12 часов начинается крестный ход. За ним следует заутреня, потом — литургия.

«Царские врата открываются, все черные облачения меняются сначала на белоснежные, а затем на красные — символ воскресения Христова. К этому моменту богослужение уже наполнено ликованием, поются радостные гимн», — добавил Конюхов.

По его словам, после Пасхи на протяжении всей светлой седмицы совершается богослужение по пасхальному чину при открытых царских вратах. В это время мало чтений, много пения, каждый день устраивают крестный ход. Попразднство Пасхи продолжается 40 дней.

Ранее отцу Маска разрешили сидеть на службе в храме Христа Спасителя.

 
