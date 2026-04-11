«Ювентус» победил при помощи Бога

Туринский «Ювентус» обыграл бергамскую «Аталанту» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра прошла в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия» и завершился победой «бьянконери» с минимальным счетом 1:0. В составе победителей единственный мяч на 48-й минуте оформил полузащитник Жереми Бога.

После этой победы туринский клуб набрал 60 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с активом в 54 балла располагается на седьмой позиции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

